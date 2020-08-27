Попаснянский водоканал хотят обесточить вместе с Лисичанским

На 10 сентября по заявке поставщика последней надежды “Укринтерэнерго” ООО “Луганское энергетическое объединение” запланировало обесточивание всех объектов “Попаснянского районного водоканала”.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

По информации энергетиков, задолженность водоканала перед “Укринтерэнерго” составляет 49 929 697,90 грн.



Задолженность Попаснянского водоканала перед ООО “ЛЭО” – 181 млн 204,3 тыс грн.

В этот же день “ЛЭО” запланировало обесточить объекты ЛКСП “Лисичанскводоканал”.