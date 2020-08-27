За пару месяцев Новопсковское ТМО закупило оборудования на почти 400 тысяч гривен

В течение последних двух месяцев КНП «Новопсковское ТМО» за счет остатков средств государственной медицинской субвенции закупило современное медицинское оборудование на общую сумму 375 тыс. грн.
Об этом сообщает Новопсковская РГА.
Так, с целью повышения эффективности диагностики населения на COVID-19 для проведения иммуноферментного анализа на наличие антител к коронавирусу в крови приобретен ИФА-анализатор (стоимостью – 95 тыс. грн), который позволит медикам определять, кто из пациентов переболел коронавирусом и имеет теперь антитела к этому заболеванию. Приобретенный ИФА-анализатор может выполнять исследования сразу 96 проб. Кроме определенных приказом МОЗ Украины категорий пациентов, подлежащих бесплатному тестированию, медицинские работники первичного и вторичного звена также будут иметь возможность проходить ИФА-тестирование. Кроме того, куплено:
- монитор пациента – медицинский аппарат, который нужен для отслеживания состояния и жизнедеятельности больных после операции и больных в тяжелом состоянии. Стоимость аппарата – 78 тыс.грн .;
- криоцилиндры (стоимость – 119 тыс), что позволит отказаться от кислородных баллонов и обеспечить надежную и бесперебойную подачу кислорода роддому;
- современный электрокардиограф – 38 тыс.
- шприцевой насос – 23 тыс. грн .;
- кислородный концентратор -19,5 тыс.
Также, сегодня медицинским учреждением проводится работа по закупке муфельной печи, крайне необходимой для утилизации биологических отходов (стоимость 199 тыс. грн) и дефибриллятора – аппарата для проведения сердечно-легочной реанимации при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца и фибрилляции (стоимость 182 тыс. грн)