За пару месяцев Новопсковское ТМО закупило оборудования на почти 400 тысяч гривен

В течение последних двух месяцев КНП «Новопсковское ТМО» за счет остатков средств государственной медицинской субвенции закупило современное медицинское оборудование на общую сумму 375 тыс. грн.

Об этом сообщает Новопсковская РГА.



Так, с целью повышения эффективности диагностики населения на COVID-19 для проведения иммуноферментного анализа на наличие антител к коронавирусу в крови приобретен ИФА-анализатор (стоимостью – 95 тыс. грн), который позволит медикам определять, кто из пациентов переболел коронавирусом и имеет теперь антитела к этому заболеванию. Приобретенный ИФА-анализатор может выполнять исследования сразу 96 проб. Кроме определенных приказом МОЗ Украины категорий пациентов, подлежащих бесплатному тестированию, медицинские работники первичного и вторичного звена также будут иметь возможность проходить ИФА-тестирование. Кроме того, куплено: