Медик из детской областной больницы требовал взятку с родителей больного ребенка

Правоохранителями разоблачено врача-эксперта детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, должностное лицо требовало неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн за подтверждение диагноза больному ребенку и получения заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения для назначения государственной социальной помощи.



27 августа 2020 по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.

Следователи и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Луганской области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения.