Правоохранители провели отработку Новопскова

Сегодня, 27 августа, по приказу командующего Объединенных сил и главы полиции области Сергея Колесника около 100 правоохранителей провели комплексную отработку.

Отработка осуществлялось силами сотрудников Главного управления, Управления патрульной полиции, бойцами батальона особого назначения и нацгвардейцами, сообщает полиция Луганской области.

Главная цель отработки – усиление безопасности граждан, профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ.

Полицейские проверяли транспортные средства, которые заезжают или выезжают из поселка, автовокзал, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором, семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В результате отработки было задокументировано пять уголовных правонарушений. В частности, у гражданина обнаружено и изъято 222 патрона калибра 5,45 и два магазина к нему.

Во время проверки автотранспорта полицейские обнаружили автотранспортное средство, регистрационный номер которого не совпадает с данными талона. Задокументирован факт перевозки груза без необходимых документов и два факта незаконного выращивания растений конопли.

Также, во время проверки владельцев оружия, было изъято 2 единицы гладкоствольного оружия за нарушение сроков регистрации.

Кроме этого, выявлено 24 административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы.