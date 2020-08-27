В Сватово рисуют мурал. ВИДЕО

В центре Сватово, на фасаде народного дома, двое художников из Северодонецка начали работу по созданию мурала. На нем будут изображены голубое небо и подсолнухи – символы “Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность”.

Как рассказал журналистам “Суспільного”, автор мурала Золтан Надь, это первая из семи фасадных картин, которую ребята создают на Луганщине и Донетчине в рамках одного из проектов USAID.

Золтан рассказал, что за основу мурала он взял подсолнухи, потому что на Сватовщине много этих растений. На картину, площадью около 70 квадрантных метров, художники используют 75 баллончиков краски и десять литров эмульсии.

Расписывает “подсолнечный” мурал Золтан создает вместе с коллегой – художником-муралистом Яном Птушко, который занимается фасадной живописью четыре года.

По словам директора народного дома “Сватово-Лучка” Елены Рыбалки, на фасаде будет изображен подсолнух, который является цветком памяти. Поэтому, это будет весьма символично – ко Дню памяти защитников закончить эту работу, говорит Елена.

Напомним, закончить картину ребята планируют до 29 августа, когда в Украине впервые будут отмечать День памяти погибших защитников Украины.