28 августа в Луганской области прогнозируют дождь

Завтра, 28 августа, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Видимость хорошая 10-20 км. Днем местами возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.
по городу Луганск
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-15тепла, днем 26-28 тепла.