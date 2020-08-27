28 августа в Луганской области прогнозируют дождь

Завтра, 28 августа, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Видимость хорошая 10-20 км. Днем местами возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 тепла, днем ​​23-28 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-15 тепла, днем ​​26-28 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-15тепла, днем ​​26-28 тепла.