Луганский областной лабцентр: за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Луганской области подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 275.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 1035 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 8;
- Лисичанск – 1;
- Кременской район – 1;
- Старобельский район – 1;
- Новопсковский район – 1;
- Меловской район – 5;
- Марковский район – 1;
- Станично-Луганский район – 1.
Из 19-ти подтвержденных случаев:
- 8 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцию
- 3 человека, которые прибыли из временно оккупированной территории;
- 1 человек выявлен при обследовании для плановой госпитализации
- 7 человек больных ОРВИ и пневмонией, которые обратились за медицинской помощью.
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Таким образом, имеем сегодня 103 активных больных, из них 36 госпитализированы , другие 67 лечатся амбулаторно. В общем выздоровели 170 человек, умерло 2 человека.