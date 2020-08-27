Луганский областной лабцентр: за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Луганской области подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 275.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 1035 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: