Луганский областной лабцентр: за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Луганской области подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 275.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Зарегистрировано 1035 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 8;
  • Лисичанск – 1;
  • Кременской район – 1;
  • Старобельский район – 1;
  • Новопсковский район – 1;
  • Меловской район – 5;
  • Марковский район – 1;
  • Станично-Луганский район – 1.
    Из 19-ти подтвержденных случаев:
  • 8 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцию
  • 3 человека, которые прибыли из временно оккупированной территории;
  • 1 человек выявлен ​​при обследовании для плановой госпитализации
  • 7 человек больных ОРВИ и пневмонией, которые обратились за медицинской помощью.
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
    Таким образом, имеем сегодня 103 активных больных, из них 36 госпитализированы , другие 67 лечатся амбулаторно. В общем выздоровели 170 человек, умерло 2 человека.