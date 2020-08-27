Стартовали работы на участке трассы “Новоайдар-Старобельск”. ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 27 августа, начались работы на одной из государственных дорог в направлении Старобельск – Новоайдар, через город Старобельск – улица Монастырская к кольцу и улица Старотаганрогская.
Об этом сообщила мэр Старобельска Яна Литвинова на своей странице в Фейсбук.
Она добавила, что встретилась с представителями подрядной организации для согласования организационных вопросов.
Также в городе проводится ямочный ремонт на улице Гимназическая и завершен ямочный ремонт на городской части улицы Монастырская (от кольца вдоль больницы) за счет средств городского бюджета.
Также о старте ремонта трассы “Новоайдар-Старобельск” сообщил глава Новоайдарской громады Игорь Шопин. Он сообщил, что до конца года здесь будет полностью отремонтированная дорога.