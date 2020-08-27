Пожарные нескольких районов, лесники и неравнодушные граждане тушили лесной пожар возле Беловодска

Вчера, 26 августа, в 14 часов 46 минут возле ул Филоненко пгт Беловодск, вблизи урочища “Каменный” в лесных угодьях ГП “Беловодское ЛОХ” возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.

Огнем было уничтожено 3,7 га леса (2,5 га низового, 1,2 га верхового). Пожар был ликвидирован в 19:50. В тушении возгорания задействовали 16 единиц техники и 58 человек личного состава. Пострадавших в результате ЧП нет.

В РГА выразили благодарность сотрудникам ГПСЧ-28 Беловодского района ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, коллективу ГП “Беловодское ЛОХ” за быстрое реагирование и привлечение к ликвидации сотрудников ГПСЧ-24 Станично-Луганского района, ГПСЧ-29 Меловского района, ГПСЧ-25 Новоайдарского района, ГПСЧ-6 Старобельского района, руководства ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, а также предприятиям “Нибулон” и ООО “Племенной завод” Беловодский ” за предоставленную технику и водителей.