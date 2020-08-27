Минреинтеграции: Возобновляется работа КПВВ на админгранице с Крымом и изменены некоторые условия въезда/выезда из ВОТ

С 00:00 29 августа 2020 возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 26 августа 2020 приостановил действие распоряжения №979-р от 8 августа 2020, которым было ограничено работу КПВВ на админграницах АР Крым.

В то же время, Правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 641 от 22 июля 2020 года и на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года. Согласно изменениям, иностранцы и лица без гражданства, которые хотят попасть на подконтрольную Правительству территорию Украины через КПВВ из ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.. Севастополя или попасть на ВОТ Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующим на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией – партнером.

Также все категории граждан, прибывающие из временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают из ВОТ обязаны установить и активировать мобильное приложение «Действуй дома». В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.