На Луганщине орудует квартирный аферист

В последнее время на территории обслуживания Северодонецкого отдела полиции зарегистрировано несколько случаев нового вида мошенничества. «Собственник» жилья в сети Internet размещает объявления с фото о сдаче в аренду квартиры. Перед совершением сделки мошенник высылает фото своих документов (чтобы удостоверить свою личность) и просит перечислить средства за наем жилья. После получения денег, мошенник исчезает.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По данным фактам продолжаются следственно-розыскные мероприятия в уголовном производстве открытом по ст. 190 УК Украины «Мошенничество»

Полиция призывает каждого гражданина перед тем, как передать кому-то деньги, то за товар, или за договор, или по другому поводу, проверьте не мошенники ли это!

В этом случае, фото документов, которые присылают, чтобы обмануть съемщиков жилья, так же принадлежат нашим обманутым согражданам.

Будьте бдительны и, по возможности, обращайтесь к проверенным агентам по недвижимости и лично проверяйте документы на право собственности!