В ОРЛО из-за шалости со спичками семилетняя девочка получила ожоги лица и головы

Во временно неподконтрольном Алчевске семилетняя девочка из-за баловства со спичками получила ожоги 9% лица, волосистой части головы и правого плеча I — II степени.

Об этом заявили в так называемом “МЧС ЛНР”.

Девятилетняя сестра пострадавшей рассказала, что 25 августа около 14.00 девочка взяла спички и вышла на балкон. Через время ребёнок вбежал в комнату с горящими волосами. Девочкам удалось самостоятельно потушить огонь. Родители в это время были на работе.

Вернувшись домой, мать пыталась лечить дочку самостоятельно, но на следующий день отвезла её в травматологическое отделение алчевской больницы. Там малышке оказали первую помощь и с диагнозом «ожоги 9% лица, волосистой части головы и правого плеча I — II степени» госпитализировали в отделение токсикологии детской больницы в Луганске.

Сама девочка не смогла объяснить, что произошло. Вероятно, она жгла на балконе спички, и от порыва ветра огонь перекинулся на волосы.