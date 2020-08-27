Рыбинспекторы разоблачили мужчину, который лесковыми сетками ловил щуку

26 августа Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на озере Савкино в р-не пгт. Сиротино г. Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.



Около 8:00 утра был задержан нарушитель, осуществлявший вылов рыбы запрещенными орудиями лова – двумя лесковыми сетками. В сетях находилась рыба – щука в количестве 7 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 2,9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 2380 грн.



На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы направлены в Северодонецкий городской суд Луганской области для привлечения лица к административной ответственности.

Если Вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов – просьба сообщать на «горячую линию» Луганского рыбоохранного патруля: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55.



Справочная информация:

Согласно ч. 4 ст. 85 КоАП предусмотрен штраф: на граждан от 340 до 680 грн и на должностных лиц от 510 до 850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя и незаконно добытых водных живых ресурсов или без таковой.