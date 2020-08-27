Почему Луганщину поделили на восемь районов: ответ чиновника

Как известно, в июле 2020 года Верховная Рада Украины “перекроила” карту государства: в три раза сократила количество районов и существенно увеличила их размеры. Теперь в Украине вместо 490 районов осталось 136.

Изменения коснулись и Луганской области. Здесь создали всего 8 районов (4 на подконтрольной территории и 4 на неподконтрольной) вместо прежних 19.

“Еще с 2018 года мы обрабатывали различные варианты субрегионального уровня на Луганщине. Это были модели из трех районов. Эксперты Минрегиона предлагали на подконтрольной территории области создать два района. Последний вариант, на котором остановились, это разделение Луганской области на восемь районов, четыре из которых – на территории, подконтрольной украинской власти. Но не надо путать отказ от районного уровня местного самоуправления и отказ от районирования территорий вообще. Новый районное деление – это фактически унификация и осуществления координации на субрегиональном уровне территориальных органов центральных органов исполнительной власти”, – рассказал в комментарии “Луганщина.ua” начальник Управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации Луганской ОГА Вадим Лазников.

В тоже время чиновник считает, что целесообразно иметь двоуровневую систему местного самоуправления ( т.е. областной уровень и уровень муниципалитетов, без районного звена).

“25 октября мы будем избирать районные советы, но уже на новой территориальной основе – в четыре района вместо двенадцати. Но, думаю, в следующем году изменения в Конституцию все же состоятся, и районное звено местного самоуправления будет ликвидировано”, – отметил он.

На вопрос о том, почему было принято именно такое решение по делению Луганской области на районы, Вадим Лазников ответил следующее:

“Позицией Минрегиона было, что субрегиональный уровень – это чисто государственное дело, поэтому привлечение громад к обсуждению Министерство не требовало. Времени на обсуждение этого вопроса с территориями тоже не было. Видение моделирования районов часто менялись. Нам навязывали создание лишь двух районов на подконтрольной части Луганщины, и мы до последнего не надеялись, что нам оставят 4 района”, – рассказал чиновник.

Он отметил, что подобное административно-территориальное устройство области – не прихоть областных властей. Луганщине, учитывая ситуацию в регионе, пошли навстречу, хотя два района не соответствуют критериям их формирования.

“Нам бы хотелось, например, чтобы Белокуракинщину отнесли к Старобельскому району, но мы стали заложниками обязательных критериев, главный среди которых – численность населения не менее 150 тыс. Если мы от проектного Сватовского района отделим Белокуракинский, тогда под вопросом становится существование Сватовского района, который и так не дотягивает до необходимой численности жителей. А в него входит Троицкий район, и там тоже люди, они против включения этого района в проектный Старобельский. Поэтому, тогда модель разделения состояла бы из трех районов и в худшем положении оказались бы жители других сел, поселков. И все же, я считаю, роль районов несколько преувеличена. Согласен, что когда-то в жизни жителю села из Белокуракинщины нужно будет попасть в районный суд или прокуратуру в Сватово, но эти случаи не будут распространенными и на повседневную жизнь большинства людей существенно не повлияют.

Кроме того, не исключается создание обособленных подразделений территориальных органов власти в бывших райцентрах. Например, в Белокуракино может быть размещен отдел Сватовского районного управления Государственной налоговой службы. Это уже будут решать соответствующие ведомства”, – резюмировал чиновник.