Гайдай посетил Попаснянский вагоноремонтный завод: “Предприятие страдает от отсутствия заказов”

Во время рабочей поездки в Попаснянский район председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай посетил СОШ № 21, гимназию №20, центральную районную больницу и вагоноремонтный завод.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.



Оба учебные заведения имеют более столетнюю историю. Благодаря поддержке международных доноров они реконструированы, но не все проблемы решены. Глава области пообещал в следующем году помочь за счет областного бюджета Попасняской ООШ №21 построить мультифункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием и восстановить стрелковый тир, который не работал более 20 лет, а гимназии – приобрести интерактивные доски.

Важно, что в течение девяти лет на базе гимназии действует Попаснянский районный филиал Луганского областного малой академии наук.

А уже более двух лет как создан ресурсный центр (EnglishResourceCentre) в рамках проекта Британского совета в Украине.



КНП «Попаснянская центральная районная больница», в которой сейчас идут ремонтные работы, имеет госпитальную базу на 150 коек и оснащена современной лечебно-диагностической аппаратурой.

В частности, в стационаре функционируют рентгенологический кабинет, лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового исследования и тому подобное.

В сентябре текущего года будет смонтирован компьютерный томограф, под который уже готовится помещение.



Однако, в больнице отсутствует отделение экстренной медицинской помощи.

Сергей Гайдай поручил подготовить пакет документации, чтобы в 2021 году включить Попаснянский районную больницу к проектам «Большого строительства» и создать здесь современное приемное отделение, совмещенное со службой неотложной медицинской помощи.



Последним пунктом рабочей поездки главы Луганщины стало общество с дополнительной ответственностью «Попаснянский вагоноремонтный завод». Предприятие специализируется на капитальном и деповском ремонте 4-осных полувагонов, зерновозов, вагонов-цистерн, хоппер-дозаторов, платформ, а также на строительстве новых 4-осных полувагонов. Завод способен ремонтировать 200 железнодорожных вагонов ежемесячно, однако страдает от отсутствия заказов.



В связи с финансовыми сложностями жестко встал вопрос передачи в коммунальную собственность двух пятиэтажных общежитий и энергетических сетей, де-юре находящихся на хранении вагоноремонтного завода. Фактически не будучи собственником объектов, предприятие несет значительные убытки от их содержания.



В частности, чтобы передать общежития в коммунальную собственность Попаснянском ВРЗ сначала необходимо выполнить 50% ремонтных работ за свой счет, а это от 20 до 30 млн. грн.

Председатель облгосадминистрации запросил у руководства завода все выводы по ремонту общежитий и проектно-конструкторскую документацию, чтобы найти решение этой проблемы.