Экс-узник Кремля Сущенко спрогнозировал будущее Донбасса и Крыма

Оккупированная часть Донбасса вернется под контроль Украины быстрее, чем временно оккупированный Крым

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону выразил его коллега, бывший узник Кремля Роман Сущенко, передает “ДС” со ссылкой на Гордон.

“Донбасс скорее вернется. Я четко понимаю, что это произойдет в средней перспективе. С Крымом будет сложнее. Но все, опять же, зависит от многих факторов. В том числе и от того хаоса, который сейчас во всем мире происходит”, – сказал Сущенко.

По его словам, это произойдет “не без усилий со стороны Москвы, тем более, все события связаны более глобально”.

“То есть и коронавирус, и глобализация, и климатические изменения… Безусловно, мы выйдем из этого кризиса совершенно другими. В порядке каких-то вещей я вижу, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины”, – резюмировал журналист.