Аресты, пытки, и отсутствие правовой защиты: ООН назвала распространенные нарушения прав человека в неподконтрольных Донбассе и Крыму

Мониторинговая миссия ООН в Украине на своей странице в Facebook назвала самые распространенные нарушения прав человека на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма.

Среди них незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты, передает ДонПресс

Такие выводы сделаны на основании: более 1,3 тысячи интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тысячи судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тысяч судебных документов.