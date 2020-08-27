Аресты, пытки, и отсутствие правовой защиты: ООН назвала распространенные нарушения прав человека в неподконтрольных Донбассе и Крыму

Мониторинговая миссия ООН в Украине на своей странице в Facebook назвала самые распространенные нарушения прав человека на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма.
Среди них незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты, передает ДонПресс
Такие выводы сделаны на основании: более 1,3 тысячи интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинге почти 1,3 тысячи судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тысяч судебных документов.
«Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты — распространенные нарушения прав человека, связанные с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией», — сообщили в ООН.