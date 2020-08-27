Проблемы водо- и теплоснабжения, дорог и локомативного депо: о чем говорил глава области с жителями Попаснянщины

Глава Луганской области Сергей Гайдай в рамках рабочей поездки в Попаснянский района, встретился с представителями местной власти и общественностью.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Он поделился с присутствующими планами развития Луганщины и, в частности, сообщил, что уже сегодня будет видеоконференция с представителями Австрийского банка – о выделении 150 млн. евро на строительство областной больницы и с китайскими инвесторами – относительно железнодорожной ветки «Лантратовка – Кондрашевская новая», а это 150 млн. долларов в развитие области.



Кроме того, Сергей Гайдай рассказал попаснянам о дорогах, которые будут отремонтированы в течение 2020-2021 годов, решение проблемы обеспечения жильем ВПЛ и сообщил о реальности строительства бассейна в Попасной.



«Как только мы начнем строить спортивные объекты, проблематика с подростковой преступностью уменьшится на 50%. Это мировая статистика. Вопрос строительства бассейна в Попасной уже согласован с Министром молодежи и спорта, поэтому жду от вас пакет документов », – обратился он к главе Попаснянской райгосадминистрации Романа Власенко.



Местные власти выразили обеспокоенность судьбой Попаснянского Локомотивного депо, единственного полноценного железнодорожного узла в области. Мол стратегия развития Укрзализныци предусматривает его реформирование и сокращение людей. Глава Луганщины заверил, что уже обсуждал сохранение депо с Министром инфраструктуры и заручился его поддержкой по этому вопросу.



Сложным оказался вопрос функционирования КП «Первомайсктеплокоммунэнерго», владелец которого остался на неподконтрольной территории. Однако, предприятие обеспечивает услугой централизованного теплоснабжения жилой многоквартирный фонд городов Горское, Золотое и некоторых объектов их инфраструктуры. Решением проблемы является децентрализация системы отопления, поэтому ее надо провести немедленно.

В ходе обсуждения местных проблем также выяснилось, что местная дорога «Тошковка – Нижнее», которая относится к участку трассы Р-66 «Северодонецк-Золотое», фактически без владельца и поэтому и ремонтировать ее некому. Поэтому Сергей Гайдай поручил срочно поставить дорогу на баланс Службы автомобильных дорог в Луганской области, чтобы можно было провести ремонтные работы в комплексе.



В контексте будущих реформ оживленную дискуссию вызвал и вопрос целесообразности модернизации Попаснянского райводоканала. Однако, позиция Сергея Гайдая был однозначной: необходимо сокращать расходную часть услуг водоснабжения, поэтому без реконструкции сетей не обойтись.



В конце беседы Попаснянский городской голова Юрий Онищенко выразил обеспокоенность, что председателю облгосадминистрации могут предложить более высокую должность и проекты, о которых говорилось некому будет воплощать.



«Президент назначил меня, чтобы видеть выполнения поставленных им задач и слышать от меня предложения по развитию региона. И я сделаю все, чтобы его не подвести »- ответил Сергей Гайдай.