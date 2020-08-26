Пограничники снова предупреждают об аферистах в “серой зоне” КПВВ : “Выискивают доверчивых”

На КПВВ имеют место случаи, когда в так называемой «серой зоне» под видом «волонтеров» мошенники навязывают свои услуги по установке мобильного приложения «Действуй дома».

Об этом предупреждают граждан в Оперативно-военном управлении Восточного регионального управления ГПСУ.

По оперативной информации известно, что незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в т.н. «серую зону» под видом граждан, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, не распространяются на этих аферистов и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Действуя «под крышей» российских наемников эти люди, которые называют себя «волонтерами», неподалеку блокпоста оккупантов выискивают доверчивых человек.

Государственная пограничная служба Украины предостерегает граждан, следующих из временно оккупированной территории, от получения сомнительных услуг у подозрительных лиц. Пограничники в контрольном пункте всегда готовы помочь. Поэтому, в случае возникновения вопросов по пересечению линии разграничения или по установке приложения «Действуй дома», необходимо обращаться к должностным лицам непосредственно на КПВВ.

“В очередной раз отмечаем, что все процедуры контроля бесплатны. Ни в коем случае не давайте деньги или другие материальные ценности за услуги установки мобильного приложения «Действуй дома» или других услуг, которые предлагают мошенники”, – призвали пограничники.