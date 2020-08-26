В Рубежном создадут приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Состоялась рабочая встреча по открытию и ведению в г. Рубежное деятельности приюта круглосуточного временного пребывания для женщин, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку статьи.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

Встреча проходила под руководством заместителя городского головы Любви Сидоренковой. В ней приняли участие сотрудник UNFPA Анна Высоцкая, представители правоохранительных органов, социальной сферы, управления здравоохранения.

Следует отметить, что помещение для приюта отремонтировано и оборудовано всем необходимым в рамках проекта и за счет Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA). В дальнейшем он будет работать как структурное подразделение центра социальных служб.

Во время рабочей встречи были обсуждены вопросы взаимодействия структур, в функциональные обязанности которых входит выполнение Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Также разработаны конкретные рекомендации и четкий алгоритм действий по направлению и устройству женщин в приют.