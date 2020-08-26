Почему необходима вакцинация от полиомиелита

Сейчас мало кто задумывался, что заболеть полиомиелитом в современном мире возможно. К сожалению, это так. Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое приводит к отмиранию нейронов спинного мозга. В таком случае ребенок может чувствовать не только лихорадку и слабость. Если запустить болезнь, то может развиться паралитическая форма, которой все так хотят избежать.

Паралитическая форма полиомиелита может спровоцировать паралич всего тела, дыхательного центра, лицевого нерва, сосудистого центра. Когда ребенка парализует, помочь ему снова встать на ноги практически невозможно. Как предупредить такое опасное заболевание?

Почему и как нужно делать вакцину от полиомиелита?

Вакцину от полиомиелита делают в раннем детском возрасте раз в несколько лет. Это не укол, ребенку на язык капают несколько капель горьковатого вещества, которое и является той спасительной сывороткой. Она делается в детском саду и в школе. Обычно дети легко переносят вакцинацию без каких-либо тяжелых осложнений.

Вакцина на сегодняшний день является надежной защитой от полиомиелита. Однако, можно заниматься профилактикой и в промежутке между вакцинами.

Для того, чтобы укрепить организм ребенка, занимайтесь с ним ежедневной зарядкой, закаляйте его холодной водой, обтираниями на свежем воздухе. Приучите ребенка самостоятельно следовать элементарным правилам гигиены: мыть руки после туалета, перед приемом пищи, после прогулок. Именно через грязные руки, воздушно-капельным путем, через грязную воду и передается опасный вирус.

Помимо паралитической формы полиомиелита, существуют и другие, более легкие. В таком случае ребенок чувствует недомогание, головные боли, вялость, снижение аппетита, повышение температуры. Если не лечить заболевание на данном этапе, все эти симптомы могут перерасти в признаки паралитического полиомиелита. Тогда появляется сильная боль в мышцах, слабость конечностей, паралич отдельных нервов. Ребенок с детства может остаться инвалидом на всю жизнь, а, если не назначить вовремя лечение – то и умереть.

Подведем итог: полиомиелит – недооцененная и опасная болезнь, которая в ХХ веке косила большой процент маленьких детей, оставляя их инвалидами или убивая. В наше время важно контролировать сроки введения вакцины, чтобы гарантировано обезопасить свое чадо от такого опаснейшего заболевания.

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое способно сделать ребенка на всю жизнь лежачим инвалидом. Для того чтобы обезопасить свое чадо, следите за своевременностью вакцин, которые ему должны делать в садике и в школе. Медсестра обязана информировать родителей о дате проведения вакцины. Если у вас есть желание, можно сделать прививку в клинике.