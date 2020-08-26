ТОП-3 лучших смартфона Xiaomi в 2020 году. Обзор от 100chehlov.com.ua

Смартфоны от китайского производителя Xiaomi уверенно завоевывают рынок смартфонов и конкурируют с самыми крупными и известными компаниями: Apple и Samsung.

Первый свой телефон компания презентовала ровно 10 лет назад — в 2010 году. Именно поэтому сегодня мы хотим сделать короткий обзор от 100chehlov.com.ua на 3 лучших смартфона Xiaomi. В этом материале мы выделили лучшие предложения из трех ценовых категорий: бюджетной, средней и дорогой.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (бюджетник)

Это один из лучших бюджетников семейства Сяоми, который может похвастаться действительно хорошими характеристиками. Недаром его называют бюджетником во флагманской оболочке, ведь он не уступает даже некоторым моделям известных дорогих брендов.

Преимущества:

Качество фотографий. Этот бюджетник можно смело назвать самым лучшим камерофоном из своей ценовой категории. Он фотографирует на уровне флагманов 2017-18 годов, например iPhone 7. Модуль камер имеет в наличии 4 объектива, главный из которых на 64 Мп.

Аккумулятор. Еще один сущесвенный плюс этого телефона — емкая батарея на 4500 мАч. Этого вполне хватит на 2 дня работы без подзарядки. Чтобы полностью зарядится ему нужно всего два часа.

Наличие NFC модуля.

Яркий дисплей 6,3 дюйма с разрешением 2340×1080 и прекрасной цветопередачей.

Недостатки:

Процессор не всегда тянет тяжелые игры или программы.

Гибридный слот на 2 симки или на 1 симку и макро СД.

Xiaomi Mi 9T (средний)

Хороший середнячек, который может полностью удовлетворить запросы рядового пользователя. Главная фишка Сяоми Ми 9Т — выдвижная камера. То есть китайцы решили таким образом проблему с безрамочным дисплеем. Больше никаких каплевидных вырезов или встроенных объективов. Камера появляется именно тогда, когда ее нужно использовать.

Вот еще несколько причин купить смартфон Сяоми Ми 9Т:

Безрамочный дисплей с отличным качеством изображения. Это возможно благодаря тому, что AMOLED-экран 6,39 дюйма обладает разрешением 2340×1080 пикселей.

Производительность. 8-ядерный «умный» чипсет обеспечивает максимально быструю работу смартфона даже с самыми тяжелыми программами.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Тройная камера, ночной, дневной режим съемки, HDR и искусственный интеллект дают большие возможности в создании качественных снимков.

Аккумулятор. Показатели аккумулятора не самые лучшие, но при этом батареи на 4000 мАч хватает на 1,5 дня работы, а подзарядить телефон можно с помощью быстрой зарядки.

Недостатки:

Отсутствует слот для карты памяти.

Нельзя увеличить размер внутреннего хранилища.

Еще одним недостатком этого смартфона считается то, что у него нет защиты от пыли и влаги. Но эту проблему можно легко решить, если купить чехол на Xiaomi Mi 9T. Тем более, что в интернет-магазине 100chehlov.com.ua есть множество вариантов на любой вкус.

Xiaomi Mi 10 (флагман)

Наконец-то мы дошли до дорогостоящего флагмана, который подойдет для абсолютно любых задач. Состоянием на 2020 год, Xiaomi Mi 10 — лучший смартфон от этого производителя, который может похвастаться отличной производительностью и не только.

Все плюсы смартфона:

Super AMOLED экран 6,47 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей обеспечит вам яркое и четкое изображение.

Аккумулятор на 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Лучший процессор 2020 года от Snapdragon.

Сканер отпечатка пальцев в экране

Первая в мире пентокамера с поддержкой видео на 8К и размером основного объектива 108 Мп.

Стерео звук.

Наличие NFC модуля.

Из недостатков этого флагмана можно назвать только высокую цену, которая не каждому по карману и отсутствие защиты от влаги. Но даже это вряд ли остановит покупателей, поскольку купить чехол на Сяоми можно на любом сайте.

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