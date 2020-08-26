В Италии правила приобретения и оформления недвижимости одинаковы как для итальянцев, так и для жителей других стран. Таким образом, любой человек может стать собственником дома, квартиры или земельного участка в Италии.
Чтобы оформить сделку купли-продажи недвижимости россиянину или гражданину другой страны постсоветского пространства не нужно открывать свою фирму, как требуют законы некоторых европейских государств. Необходимо только правильно провести процедуру, а также оформить все нужные документы.
Если вы планируете покупать жилье, то должны четко знать, для какой именно цели осуществляется эта покупка. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы покупки недвижимости в Италии.
- Капиталовложение. Если вы хотите выгодно вложить деньги, то приобретение дома или квартиры на территории Италии станет хорошей инвестицией. В этой стране цены на недвижимость не только не падают, но еще и постоянно растут. Даже во время кризиса расценки на жилье здесь упали всего лишь на 10%. К минусам можно отнести низкую ликвидность объектов. Вы можете не один год потратить на выбор подходящей жилплощади, а затем столь же долго ее продавать.
- Сдача жилья внаем. Если вы не собираетесь проживать в этой стране, то можете получить прибыль, сдавая дом или квартиру в аренду. В Италию ежегодно приезжают туристы, поэтому съемное жилье всегда пользуется спросом. Кроме того, сдавать квартиру или дом в Италии нетрудно. Достаточно найти агента по недвижимости, который будет следить за жильем и оплачивать коммунальные услуги за определенную плату. Сложностей с поисками агента обычно не возникает. Минусом такого способа заработка является маленькая прибыль, которая очень нескоро покроет ваши инвестиции. Есть еще одна тонкость: вы не сможете выселить долгосрочных арендаторов по своему желанию, поскольку закон на их стороне.
- Проведение отпусков. Если вы часто ездите сюда отдыхать, то покупка собственного жилья станет неплохим капиталовложением. Вам не придется тратить деньги на съемную жилплощадь во время отдыха. Но если вы любите путешествовать по разным странам и не хотите каждый год приезжать в одно и то же место, то покупка жилплощади будет невыгодной.
- Постоянное проживание. Если вы хотите переехать жить в Италию, то наличие собственного дома или квартиры станет несомненным плюсом.
- Получение Вида на жительство. Некоторые люди думают, что покупка недвижимости на территории Италии автоматически дает право на получение ВНЖ, а через время и гражданства. К сожалению, это не так. Став владельцем итальянского жилья, вы можете получить только Шенгенскую визу с правом пребывания на территории Италии 6 месяцев в году.