В Италии правила приобретения и оформления недвижимости одинаковы как для итальянцев, так и для жителей других стран. Таким образом, любой человек может стать собственником дома, квартиры или земельного участка в Италии.

Чтобы оформить сделку купли-продажи недвижимости россиянину или гражданину другой страны постсоветского пространства не нужно открывать свою фирму, как требуют законы некоторых европейских государств. Необходимо только правильно провести процедуру, а также оформить все нужные документы.

Если вы планируете покупать жилье, то должны четко знать, для какой именно цели осуществляется эта покупка. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы покупки недвижимости в Италии.