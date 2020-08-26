“Большая стройка” в Старобельском РТМО: реконструируют часть здания хирургического корпуса. ФОТО

На объекте КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» начались строительные работы по программе Президента Украины и Правительства «Большая стройка».

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации.

Проект реализуется на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.



Согласно договору строительных работ от 20 июля 2020 между коммунальным некоммерческим предприятием «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» и подрядчиком, обществом с ограниченной ответственностью «СТАРБУДПРОЕКТ», проводятся работы по реконструкции части здания хирургического корпуса под отделение неотложной медицинской помощи.



Договорная цена составляет 5 799 999,00 грн. Срок окончания строительных работ – 25 октября 2020, но заключенный между сторонами договор действует до конца текущего года.

Благодаря этому проекту также будут созданы новые рабочие места.



На площади 482,5 кв.м., на которой проводятся работы по реконструкции помещений приемного отделения больницы, будут размещены кабинеты для оказания значительного количества услуг, а именно: кабинеты ультразвуковой диагностики и фиброгастродуоденоскопии, кабинет неотложной помощи, манипуляционная, лаборатория, два операционных помещения для проведения несложных операций, также предусмотрен кабинет для проведения обследования с помощью компьютерной томографии и другие технические и рабочие кабинеты для медицинского персонала.



По состоянию на 20 августа текущего года, согласно графика выполнения работ, освоено 2 020 155 грн.