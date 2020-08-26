11 новых случаев коронавируса выявили на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 256.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 1020 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: