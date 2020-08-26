11 новых случаев коронавируса выявили на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 256.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 1020 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 5 (4 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек болен пневмонией);
- Лисичанск – 3 (2 человека больные ОРВИ, 1 человек болен пневмонией);
- Сватовский район – 1 (человек госпитализирован с пневмонией после возвращения из-за границы)
- Новоайдарский район – 1 (лицо, находившейся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
- Новопсковский район – 1 (1 человек болен пневмонией).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 9 человек в связи с выздоровлением.
В общем выздоровели 163 человека.
Таким образом, имеем на сегодня 92 активных больных, из них 36 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, другие 56 лечатся амбулаторно.