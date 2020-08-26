Украина на месяц закрывает границы для иностранцев

Кабинет Министров принял решение о закрытии Украины до конца сентября границ для иностранцев.

Решение было принято на заседании правительства в среду с доработкой, сообщает Укринформ.

«С целью недопущения на территории Украины второй волны COVID-19 МВД предлагает внести изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641. Проект предполагается временно запретить въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц, откорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения и админграницах с АРК, уточнить категорию лиц, подлежащих самоизоляции », – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, предлагается запретить въезд на территорию страны иностранцам, кроме лиц, следующих на территорию нашего государства транзитом и имеющих документы, подтверждающие их выезд в течение 2 суток; учатся в учебных заведениях нашей страны; проходящих военную службу в ВСУ; постоянно проживающих на территории Украины и имеющих соответствующий вид; признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите; являются работниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, или прибывающих по приглашению МИД Украины.

Также, по словам Авакова, планируется, что въезд на территорию страны будет запрещено иностранцам, кроме лиц, являющихся инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», лиц, принимающих участие в мероприятиях по подготовке ВСУ или прибывающих по приглашению Министерства обороны Украины; являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопровождающим лицом, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц; являются лицами, осуществляющими перевозки стволовых клеток для трансплантации, прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины, и другие.



По словам Премьер-министра Дениса шныряли, планируется, что в среду это постановление будет доработано, а опубликовано в четверг, и оно должно вступить в действие с 00:00 29 августа и действовать 00:00 28 сентября