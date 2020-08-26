В Беловодске установили уличный LED экран

На центральной площади в поселке Беловодск установлен уличный LED экран. Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Беловодского поселкового совета и Программы ООН по восстановлению и развитию мира, в частности в рамках компонента «Местное самоуправление и реформа децентрализации».

Об этом сообщает поселковый совет.



Наличие такого экрана позволит осуществлять онлайн трансляцию заседаний сессий поселкового совета, исполкомов, комиссий, отчетов Беловодского поселкового головы и руководителей коммунальных учреждений.

Кроме того, уличный экран будет использоваться как дополнительный канал коммуникации с общественностью для донесения информации по социально-экономическому развитию Беловодщины, демонстрации новостей, объявлений, социальной рекламы.