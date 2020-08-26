5 мифов об участии переселенцев в выборах

До местных выборов остается еще 2 месяца, однако уже сегодня возникает немало вопросов относительно того, как переселенцам и другим лицам, проживающим не по «прописке», принять в них участие. Больше всего споров, конечно, вызывает изменение избирательного адреса. “Юридический советник для переселенцев” разобрался с мифами, которыми обросла смена избирательного адреса.

– Изменить избирательный адрес можно в любое время до момента голосования – ❌ Миф



Если вы действительно хотите отдать свой голос на местных выборах 25 октября 2020 не по «прописке», то стоит поторопиться. Изменить избирательный адрес можно будет до 9 сентября включительно. Все заявления, которые будут поданы позже этой даты, рассматриваться не будут.

– В случае изменения избирательного адреса переселенец утрачивает право на справку о постановке на учет ВПЛ и адресную помощь – ❌ Миф



Изменение избирательного адреса переселенцами никоим образом не влияет на действие их справок о постановке на учет ВПЛ и выплату адресной или иных видов пособий, субсидии. Основания для отмены «справки переселенца», в частности, определены ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», и их перечень является исчерпывающим.

– Избирательная адрес меняется временно; для участия в следующих выборах придется вновь подавать все документы и начинать все сначала – ❌ Миф



На самом деле, после утверждения постановлением ЦИК от 18.05.2020 Порядка рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса, избирательный адрес меняется не временно, как это было в предыдущем году, а постоянно. Это означает, что внутренне перемещенным лицам могут определять избирательный адрес по месту фактического проживания и голосовать на всех видах выборов после однократного изменения избирательного адреса.

– Изменение избирательного адреса НЕ ведет к потере «прописки» на временно оккупированной территории – ✅ Правда



Как и в случае со «справкой переселенца», изменение избирательного адреса не влияет на регистрацию места жительства ( «прописку») на временно оккупированной территории. Никаких штампов при изменении избирательного адреса в паспорт гражданина Украины не проставляется; «прописка» на временно оккупированной территории остается в силе.

– Изменить избирательный адрес можно только самостоятельно – ❌ Миф



Действующим законодательством предусмотрено, что за изменением избирательного адреса избиратель может обратиться самостоятельно или с помощью уполномоченного лица. В последнем случае для этого потребуется нотариально заверенная доверенность, в которой должны быть прописаны конкретные полномочия от избирателя такому представителю.