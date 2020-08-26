Рыба брюхом вверх, а вода кислотно-зеленая: Луганское море превращается в болото. ФОТО

Водохранилище “Луганское море” во временно неподконтрольном Луганске выглядит удручающе. Недавно местные жители зафиксировали на водоеме массовый мор рыбы. Соответствующие фотографии опубликованы в соцсети.

На снимках видно, что в воде и вдоль берега рыбка плавает вверх брюхом.

Цвет воды словно кислотно-зеленый, а сам водоем и прибережная территория загрязнены мусором.

Луганское «море» располагается на выезде из Луганска, в селе Роскошное. Его притоком является река Ольховка (которая, кстати, почти высохла) .

Впрочем, само “море” скорее не “море” а небольшой водоем глубиною до 3х метров, с илистым и песчаным дном. Пруд изначально предназначался для отдыха и хозяйственно-бытовых нужд областного центра.

Площадь “море” составляет 2 гектара.