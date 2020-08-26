НВФ внесли коррективы в “порядок въезда/выезда” из “ДНР”: что изменилось

Гражданам, которые имеют прописку на подконтрольной территории, теперь не требуется брать так называемое “разрешение” для выезда за пределы ОРДО в “межведомственном оперативном штабе ДНР”.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Таким образом в дни, когда работает подконтрольный НВФ пункт пропуска “Еленовка”, пропуск осуществляется следующим образом (далее цитаты):

— “выезд из ДНР осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению межведомственного оперативного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию республики до улучшения эпидемической ситуации”.

— “въезд в ДНР осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на территории ДНР и разрешения межведомственного оперативного штаба (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях ДНР”.