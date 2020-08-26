В ОПУ назвали вероятную дату встречи советников лидеров “Нормандской четверки”

Встреча советников лидеров государств – участников Нормандского формата, которая была перенесена в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна, может состояться в начале сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины

«Насколько мне известно, там срочная командировка у советника Президента Французской Республики Эммануэля Макрона – г Бонна, поэтому договорились все советники о несущественном изменении даты – на несколько дней», – сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Днепропетровской области.

Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак добавил, что сейчас обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

«Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится », – пояснил Андрей Ермак.