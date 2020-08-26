На Луганщине водитель на бешеной скорости влетел в электроопору. ФОТО

В поселке Боровское произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Как выяснилось, водитель легковушки, не придерживался скоростного режима, не справился с управлением и, пролетев несколько десятков метров на уже неуправляемом автомобиле, выехал за пределы дороги, где столкнулся с электроопорой. К счастью, травм в результате ДТП ни водитель, ни другие участники дорожного движения, не получили.

Относительно водителя патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Стоит отметить, что только за прошлый год именно этот водитель получил от полицейских почти четыре десятка админматериалов за нарушение ПДД, девять из которых за несоблюдение скорости.