Как в Новопскове реконструируют стадион. ФОТО

Проект “Улучшение доступа к спортивной инфраструктуре и популяризации занятий спортом среди населения Новопсковской ОТГ, путем проведения капитального ремонта стадиона” Будівельник “финансируется из Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

Проектом реконструкции предусмотрены: термомодернизация зданий, ремонт в админздании с заменой внутренних и внешних инженерных сетей, установка ограждения, наружного освещения, трибун, обустройство беговых дорожек, благоустройство прилегающей территории. Стадион будет оборудован элементами доступности для маломобильных групп населения.