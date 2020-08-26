Проблемы с пересечением и очереди: обзор ситуации на КПВВ Донбасса за 24 и 25 августа

Мониторы благотворительной организации “Право на защиту” сообщили о том, какой была ситуация на пунктах пропуска “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 24 и 25 августа.

Так, КПВВ “Новотроицкое” 24 августа продолжило работать по летнему графику: с 6:00 до 20:00. Время для пропускных операций – с 7:00 до 18:00. В согласованных списках на пересечение линии разграничения в КПВВ «Новотроицкое» было 403 человека.

В сторону подконтрольной правительству Украины территории (ПУТ) в день пропустили 113 человек и 10 транспортных средств. В обратном направлении – 204 человек и 10 транспортных средств.



Шесть человек отправили на обсервацию – некоторые из них имели старые модели гаджетов, кто-то путешествовал с кнопочным телефоном. Люди, которые часами ждут, пока их доставят к месту обсервации, не имеют возможности купить еды, ведь на КПВВ этого сделать нигде.



“Шесть человек, живших возле территории КПВВ, остались ночевать в палатке ГСЧС. Из 22 лиц, с 13 июля ждавших внесения в списки, осталось три человека. К ним 24 августа добавились еще трое. Работники БФ «Право на защиту» помогали по установлению приложения «Действуй дома» гражданам Италии, Греции и Латвии. У гражданки Италии была старая сим-карта и не было аккаунта в плей-маркете, гражданке Греции установили приложение и оказали помощь при оформлении страхового полиса он-лайн”, – сказано в сообщении.



Мониторы БФ фиксируют случаи, когда люди, которые ждут пропуск в сторону неподконтрольной территории (НПУТ), не имеют денег для съема коек за 100 грн / сутки, поэтому вынуждены ночевать в вагончиках на железнодорожном вокзале Волновахи за 30 грн

Что касается КПВВ “Станица Луганская”, то 25 августа на входе в КПВВ со стороны НПУТ зафиксирована очередь более 800 человек. Программа «Действуй дома» работала, но из-за высокой нагрузки на сеть интернет, ее было очень трудно установить.



По состоянию на 16:00 на ПУТ пропущено 2074 человека, в обратном направлении – 967 человек.



Под навесом на ночлег остались люди, которые имеют прописку на ПУТ, но хотят попасть на неподконтрольную территорию – они ожидают подтверждающие справки из НПУТ.



Мониторы БФ «Право на защиту» помогли по установлению приложении «Действуй дома» 25 лицам. По словам фельдшера, при входе в КПВВ со стороны НПУТ за медицинской помощью обратилось 86 человек, из них 16 – потеряли сознание в очереди.