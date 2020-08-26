Где в Троицком районе отремонтировали дороги. ФОТО

В Троицком районе проведены работы по восстановлению дороги общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба Троицкой РГА.

Так, на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск км 13 + 000- км 24 +000 между населенными пунктами с. Лантратовка и пгт Троицкое и км 36 + 000-км 50 + 900 между населенными пунктами с. Аношкино и с. Новониканоровка Луганским филиалом «Троицкий райавтодор» выполнен текущий ремонт дорожного покрытия общей площадью 9132 м² на сумму 5633 тыс. грн.

Также проведены работы по обустройству автобусных остановок, укреплению и благоустройству обочин, замены и установки дорожных знаков на сумму около 350 тыс. грн.

На аварийном участке км 35 + 500- км 36 + 900 между населенными пунктами с.Аношкино – с.Тополи подрядной организацией проведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части общей площадью 8900 м² протяженностью 1,1 км.