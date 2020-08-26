Стали известны подробности ранения двух военнослужащих в зоне ООС

Командование Объединенных сил сообщает, что 25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

“Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях. Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день зафиксировано не было”, – сказано в сообщении.



