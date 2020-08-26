На Луганщине выявили подпольное производство алкоголя

В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 3 ст. 204 УК Украины) правоохранители разоблачили преступную схему по изготовлению и сбыту фальсифицированного алкоголя.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области



По данным следствия, физическое лицо-предприниматель, не имея соответствующих документов и лицензий, реализовывала на двух собственных торговых точках незаконно изготовленные алкогольные напитки. Также установлено сообщников, которые развернули подпольное производство фальсификата в гаражных помещениях.

Во время проведения 9 санкционированных обысков на территории 4 населенных пунктов Попаснянского района и в Лисичанске по местам хранения и реализации нелегальной продукции обнаружено и изъято 1300 литров суррогатного алкоголя ориентировочной стоимостью 240 тыс. грн, емкости и оборудование для изготовления продукции, денежные средства в размере 90 тыс. грн и 240 тыс. рублей, полученные от реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков.

В настоящее время изъятые алкогольные напитки направлены для проведения экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

В дальнейшем будет решаться вопрос о сообщение всем причастным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.