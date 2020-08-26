Нардеп о выборах в ОРДЛО: “Кремль номинально может вывести свои формирования, а местных боевиков внедрить в органы власти”
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В парламент поступило обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО ». В каком виде и попадет ли это обращение в повестку дня ближайшей сессии должен решить парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Так, в комментарии СМИ народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура отметил, что в комитете вряд ли поддержат предложения провести выборы на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украино-российской границей. В тоже время и в постановлении о назначении местных выборов есть что изменить.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат от «Голоса» Роман Лозинский напомнил, что контроль над границей – это лишь одно условие проведения выборов на неподконтрольном Донбассе. В документе есть еще упоминание об обязательной реинтеграции.
С ним согласен и другой депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин.
Отстаивать неизменность уже определенного порядка проведения местных выборов в этом году будет и «Европейская солидарность», заявляет в комментарии Радио Свобода народный депутат от этой политической силы Алексей Гончаренко.
Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.