Нардеп о выборах в ОРДЛО: “Кремль номинально может вывести свои формирования, а местных боевиков внедрить в органы власти”

В парламент поступило обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о соответствии постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, а также нормам закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО ». В каком виде и попадет ли это обращение в повестку дня ближайшей сессии должен решить парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом идет речь в материале “Радио Свобода”.

Так, в комментарии СМИ народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура отметил, что в комитете вряд ли поддержат предложения провести выборы на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украино-российской границей. В тоже время и в постановлении о назначении местных выборов есть что изменить.

«Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более «сухим» текст о назначении выборов потому что что там «страна-агрессор», «оккупанты» – это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким «сухим», чтобы не к чему придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс », – говорит депутат от« Слуги народа ».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат от «Голоса» Роман Лозинский напомнил, что контроль над границей – это лишь одно условие проведения выборов на неподконтрольном Донбассе. В документе есть еще упоминание об обязательной реинтеграции.

«Выборов без реинтеграции сильно хочет Путин и руками Кравчука пытается их ускорить, чтобы там была избранная власть местных сепаратистов, которые снимут камуфляж. Сегодня они убивали украинцев, а завтра станут вроде выбранной легитимной властью, и одновременно будут марионеточной опухолью в составе Украины. Ими полностью будет управлять Путин или его приспешники. Поэтому любые изменения в постановлении по части выборов в Крыму и на Донбассе невозможны. И Кравчуку, и другой гвардии пора идти на отдых, а не заниматься вопросами большой государственной важности. Мы видим, что заявления и Кравчука, и Фокина – это заявления, которые больше лоббируют интересы Путина, чем интересы Украины », – заявляет депутат от« Голоса ».

С ним согласен и другой депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

«В сверхоперативном режиме собрали комитет, где будет рассматриваться обращение явно не в интересах Украины. По минским соглашениям Россия хочет заставить нас сразу проводить выборы. Россия вполне может пойти на то, чтобы номинально вывести свои формирования из оккупированных территорий и внедрить представителей так называемой «народной милиции», боевиков в местные органы власти, создав опухоль на теле Украины. Потому поставить наших украинских пограничников на границе Украины и России – это одно дело, а другое дело – это чтобы потом люди могли выбирать не под влиянием российского информационного оружия. Постановление о местных выборах по инициативе фракции «Голос» содержит очень четкий тезис – реинтеграция. Это по международным параметрам означает, что выборы проводятся только тогда, когда есть определенный контроль за информационным пространством, социальными службами, правоохранительными органами. То есть не только номинально территории перешли под контроль », – отмечает Юрчишин.

Отстаивать неизменность уже определенного порядка проведения местных выборов в этом году будет и «Европейская солидарность», заявляет в комментарии Радио Свобода народный депутат от этой политической силы Алексей Гончаренко.

«Решение должно быть отрицательным, по моему мнению. Но посмотрим, если будет постановление, в каком виде оно появится на рассмотрении в сессионный зал. Если речь идет о проведении выборов 25 октября на оккупированной части Донбасса, то это прямая измена и капитуляция. Мы будем с этим точно бороться максимально. Но надо посмотреть, что конкретно, потому что как-то они так говорят, что непонятно, о чем идет речь. Хотелось бы увидеть то обращение, а главное, проект постановления Верховной Рады », – говорит депутат от« Европейской солидарности ».

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа.