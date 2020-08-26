Опубликована программа мероприятий, посвященных Дню города Лисичанска и Дню шахтера

Анонс общегородских торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, 310-й годовщине со дня основания города Лисичанска, 77-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков и 75-летию победы во Второй мировой войне опубликован на сайте военно-гражданской администрации г.Лисичанск.
Так, 28 августа в 11.00 на спортивной культурно-оздоровительной базе «Лисичанец» начнется чемпионат по гребле на байдарках и каноэ между Лисичанским городским ФСО «Спартак» и Луганским центром ФСО «Украина».
30 августа:
- в 17.00 на базе культурно-оздоровительного комплекса «Стадион« Шахтер »пройдет матч чемпионата Луганской области по футболу между футбольными командами« Лисичанск – Шахта им. Д.Ф. Мельникова »и« Локомотив »(г.. Попасная).
- с 19.00 до 21.00 на площади Победы состоится праздничная концертная программа и выставка декоративно-прикладного искусства «Поздравляем с Днем Шахтера».
1 сентября состоятся следующие мероприятия:
- в 10.00 – торжественное шествие и возложение венка, цветов к братской могиле «Вечный огонь» (ул. Им. М. Грушевского, район магазина «Детский мир»);
- 11.00 – торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику боевых действий во Второй мировой войне Бутяеву Илье Михайловичу по адресу: ул. им. В. Сосюры, 442;
- в 16.30 – концертная программа «Гордимся, что мы лисичане» возле Дворца культуры «Диамант»;
- в 19.00 – праздничное мероприятие «Лисичанск – это мы!» на танцевальной площадке Дворца культуры им. В.М. Сосюры.
2 сентября приглашаем посетить следующие мероприятия:
- в 10.00 – панихида и возложение цветов к мемориальному комплексу «Привольнянский плацдарм»;
- 11.30 – торжественный митинг и тематическая программа у мемориального комплекса «Память»;
- в 12.30 – возложение цветов к мемориальному комплексу «Танк»;
- в 13.30 – возложение венка в воды р. Северский Донец на базе спортивно-оздоровительной базы «Лисичанец»;
- с 17.00 до 19.30 – город мастеров, праздничные развлекательные программы, выступления коллективов художественной самодеятельности у мемориального комплекса «Танк», городского краеведческого музея и центральной библиотеки;
- с 19.00 до 22.00 – праздничное массовое гуляние на площади Победы: концертная программа, шоу-дефиле литературных героев, фотозона, танцевальная локация «Зумба-зона», локация-инсталляция «Родной город мой», фотовыставка «Medi», выступления коллективов художественной самодеятельности города, гурта «БезМеж», молодежная дискотека;
- с 19.00 до 21.00 – праздничное мероприятие «Лисичанск – это мы!» в сквере им. 10-летия независимости Украины: концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности города, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, художников «Радуга талантов».