Украинское правительство предлагает продлить карантин до 1 ноября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская, передает пресс-служба ОПУ

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», – подчеркнул Президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не будет касаться водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе Премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – нужно учитывать все», – заявил Президент Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил Главе государства, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, сферы образования – всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество койко-мест в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

На совещании также были рассмотрены вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в избирательном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.