В неподконтрольном Донецке НВФ установили бюст “Гиви”. ФОТО

В оккупированном Донецке появился бюст одному из главарей боевиков т.н. “ДНР”: речь идет о Михаиле Толстых, более известному под позывным “Гиви”, передает Диалог.UA.

Бюст командиру т.н. “батальона ДНР” “Сомали” появился на так называемой “Аллее Славы” в парке имени Ленинского комсомола. Рядом стоят бюсты советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, который при жизни поддерживал боевиков “ДНР”, а также “главе ДНР” Александру Захарченко, погибшему через день после смерти Кобзона.

На церемонии открытия присутствовали “почетный караул ДНР”, а также сотрудники “средств массовой информации” “народной республики”.

До начала боевых действий в 2014 году в этой части парка были похоронены советские солдаты, которые погибли во время Второй мировой войны: позже тут также начали хоронить и боевиков “ДНР”.