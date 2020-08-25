Вторая смерть от коронавируса на Луганщине: Гайдай призвал граждан соблюдать карантинные ограничения

«С грустью сообщаю: в области от заболевания COVID-19 скончался еще один человек. Это уже второй летальный случай у нас. Поэтому, опять обращаюсь ко всем жителям! Будьте бдительны, обязательно соблюдайте правила карантинной безопасности. Это может спасти здоровье и жизнь не только вам и тем, кто рядом », – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 245 человек (за последние сутки новых заболеваний не зафиксировано), сообщает пресс-служба ЛОВГА

Из них выздоровели – 154; лечатся – 89 (31 – в стационаре; 58 – амбулаторно) умерли – 2.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,79%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 августа (9:00) в Украине 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев. Всего проведено 1436206 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 346 пациентов.