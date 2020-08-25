На Луганщине неизвестные “обчистили” профсоюз шахты “Горская”: украдено 379 тысяч гривен

Следователями Попаснянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области в рамках досудебного расследования устанавливаются лица, причастные к тайному похищению 379 тыс. грн профсоюзных средств на шахте «Горская» государственного предприятия «Первомайскуголь».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в ночь с 21 на 22 августа 2020 неизвестные проникли в административное здание угледобывающего предприятия, расположенного в г. Горское Попаснянского района. Взломав замки на дверях кабинета профсоюзной организации и металлическом сейфе, лица тайно завладели денежными средствами, которые предназначались для выплат горнякам к профессиональному празднику.

Данный факт квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в крупных размерах).

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Справка: санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.