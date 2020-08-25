“ОПОРА” увидела признаки преждевременной агитации партии “Наш край” в Луганской области

Встречи с избирателями, печатная политическая реклама с признаками преждевременной агитации и конкурс с розыгрышем подарков. Такую активность политической партии “Наш край” наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети “ОПОРА”

21 августа состоялись встречи лидера партии, народного депутата Сергея Шахова с местными жителями поселков городского типа Марковка и Беловодск. Не обошлось и без оформления встреч наружной рекламой – флагами с партийным слоганом и баннерами. Во время своих выступлений Сергей Шахов подробно останавливался на тех проблемах, которые сейчас стоят перед регионом и обещал их решить лично и с помощью своей команды.

Выступления сопровождались мотивационными призывами и соответствующей политической рекламой в печатном виде: газетами и листовками. Так, раздавали газету “Наш край”, на страницах которой содержится информация о работе Фонда Шахова о помощи пострадавшим в результате пожара в Новоайдарском районе Луганской области в середине июля текущего года. Наряду с этим, люди могли взять отдельную листовку, где их приглашали присоединиться к команде Сергея Шахова в качестве кандидата в депутаты и оставить свои данные – фамилию, имя, отчество, адрес, телефон.

Также раздавались печатные обращения депутата Сергея Шахова к жителям громады с признаками преждевременной агитации, где он призывает голосовать на грядущих выборах за кандидатов от «Нашего края» – «В нашей громаде на должность главы идет ______________________. Я ручаюсь за него. Но один Он не справится, ему нужна команда. И такая есть! Призываю вас голосовать за депутатов от партии «Наш край», – сказано в обращении.

Наряду с этим, для рекламы политическая сила активно использует сеть Facebook. Помощник-консультант нардепа Дмитрий Конов объявил конкурс на лучший слоган для команды “Наш край”, победители которого получат брендированный чехол на телефон .

По словам координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Луганской области Алексея Кормилецкого, в таких ситуациях очень трудно доказать, что кандидат что-то нарушает, ведь официально зарегистрированных кандидатов и партий еще нет:

«Этой лазейкой в ​​законодательстве на местных выборах часто злоупотребляют. Наиболее распространенные формы досрочной агитации – внешняя реклама, реклама в социальных сетях. Но, как видим, и встречи с людьми имеют место “.

Статья 52 Избирательного кодекса Украины отмечает, что вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партию или кандидата будет зарегистрировано.