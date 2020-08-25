Ночью в Лисичанске горел нежилой дом

25 августа в 3:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Лисичанск, ул. Достоевского.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит крыша и пол заброшенного жилого дома.

Пожар на площади 70 кв. м локализован в 4:19 и ликвидирован в 6:35.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 11 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.