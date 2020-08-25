В зоне ООС двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.