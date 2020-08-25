В Луганской области умер пациент с диагнозом COVID-19

За выходные дни в Луганской области подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 245.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 1008 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

г. Северодонецк – 3 (2 человека, которые находились на самоизоляции после возвращения из ВОТ, 1 человек, вернувшийся из другого региона Украины);

Троицкий район – 3 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими)

Станично-Луганский район – 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)

Сватовский район – 1 (лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из-за границы)

Белокуракинский район – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 4 человека в связи с выздоровлением. Умер 1 человек.

В общем выздоровели 154 человека.

Таким образом, имеем на сегодня 89 активных больных, из них 31 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждений области, другие 58 лечатся амбулаторно.

Напомним, что в июле в Луганской области была зафиксирована смерть одного из заболевших (патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).