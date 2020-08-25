Старший лейтенант Владимир Рудик погиб на Луганщине в результате неосторожного обращения с оружием, – командование

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик.

Об этом сообщили в командовании 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

“Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира”, – сказано в сообщении.

О гибели военнослужащего также ранее объявили в Золотниковской ОТГ Тернопольской области.

В сообщении указано, что 31-летний Рудик «трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области».

В ОТГ 22-24 августа было объявлено днем траура.