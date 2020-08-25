В МОЗ обновили правила обучения в школах с 1 сентября

МОЗ обновило правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса после консультаций с международными экспертами и представителями Минобразования.

Об этом сообщает Слово и дело

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 сентября ученики 1-4 классов могут передвигаться школой без медицинской маски.

Для регионов «оранжевой» зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в «желтых» и «зеленых» зонах – просто соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, допускать учителей к работе будут только после измерения температуры.

Но если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны находиться только на входе, а ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.