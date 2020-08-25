Наркоаграрий из Новодружеска поставил две теплицы, в которых выращивал коноплю

Правоохранители в Луганской области выявили и пресекли преступную деятельность по выращиванию растений конопли.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, 47-летний владелец домохозяйства по месту жительства в г.. Новодружеске организовал незаконный посев и выращивание конопли в двух самодельных теплицах. Для получения хорошего «урожая» мужчина наладил полный цикл ухода за наркопродукцией – пропалывал насаждения, занимался систематическим поливом и подкормкой специальными удобрениями для улучшения свойств почвы.



В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили почти 600 растений конопли, около 100 г измельченного каннабиса, удобрения и хозяйственные инструменты для ухода за наркосодержащими растениями. Изъятое направлено для проведения судебной экспертизы.

Наркоагрария задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему сообщено о подозрении по факту незаконного посева и выращивания конопли в количестве более 50 растений (ч. 2 ст. 310 УК Украины) и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В случае доказательства вины мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.